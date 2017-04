Seit 1.4.17 ist es da: unser neues Premium-Katzenfutter mEATzie für die cool cats unter den Miezen. Hier ist der Name Programm. Viel frisches Fleisch (engl. meat) in lebensmitteltauglicher Reico-Qualität, die entwickelt wurde, um bei Ihrer Miezie für viel Freude beim Fressen (engl. eat) zu sorgen. Konrad Reiber erklärt Ihnen in diesem Video, was das Besondere an mEATzie ist und wie Sie es am besten verfüttern. Wir wünschen Ihrer Katze allzeit guten Appetit mit mEATzie...