Der neue Fiat Tipo soll nicht nur günstig sein sondern alles bieten was man von einem Fahrzeug seiner Klasse erwartet. Fiat stellt in Frankfurt den neunen Tipo als Kombi vor und wir nutzen die Gelegenheit bei unserer Probefahrt auch gleich das neue Doppelkupplungsgetriebe DCT unter die Lupe zu nehmen. Wieviel Auto der neue Fiat Tipo Kombi wirklich fürs Geld bietet zeigt unser Fahrberich - Anhängelast nur 1,2 Tonnen - aber zur Fahrt in den Pferdestall rechts...