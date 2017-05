Geht doch - 30 Portionen Futter am Tag fürs Pferd mit Alcona Futterautomaten!

Anzeige - Artgerechte Haltung heißt nicht nur viel Auslauf. Auch das Futter sollte den natürlichen Bedürfnissen eines Pferdes angepasst sein. Dass wenige, große Portionen weder gesund noch sinnvoll sind, sollte mittlerweile jeder Stallbetreiber und Pferdebesitzer wissen. Oft ist es aber nicht möglich, den Pferden viele Portionen zu ermöglichen, da nicht viele Pferdebesitzer oder Stallbetreiber die Zeit und Lust haben, jede Stunde in den Stall zu gehen, um die Pferde zu füttern. Auf der Equitana durfte ich für Alcona arbeiten und Futterautomaten verkaufen. Da ich persönlich die Automaten aber sehr interessant finde - artgerechte Haltung ist mir ja wie ihr wisst sehr wichtig - habe ich euch dieses kleine Video über den Max Horsefeeder erstellt. So habt ihr einen ganz guten Eindruck, wie der Computer funktioniert und wieso er so sinnvoll ist. Der Max Horsefeeder kann bis zu 30 Portionen Futter am Tag bereitstellen und diese auf 10g genau portionieren. Die meisten Pferdebesitzer stellen aber nur 10-15 Portionen ein. Wenn ihr Fragen zu dem Futterautomaten habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Durch meinen Job auf der Equitana kann ich mittlerweile eigentlich jede Frage beantworten - übrigens, Alcona ist der Hersteller des Futterautomaten...