Pferdetrainerin Kenzie Dysli - ich möchte Euch heute gerne ein paar Tipps zum Thema Pferdekauf geben. Worauf ich in erster Linie achte ist, ob das Pferd mich anspricht und mich direkt anschaut und ich eine Verbindung aufbauen kann. Wichtig ist mir, dass das Pferd gesund ist, Ankaufsuntersuchung mit Röntgenbildern, nicht lahmt und klar geht. Dann kommt es darauf an, was du mit dem Pferd machen willst...