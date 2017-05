RAI ReitenTV - gebissloses Reiten nach Fred Rai Art

RAI Reiten TV - Reiten nach Fred Rai (t) Art setzt sich immer mehr durch. Gewaltloses Reiten ohne Sporen, ohne Gerte und ohne Gebiss nur mit dem "Bändele" einer Art Schnurhalfter, setzt sich immer mehr durch. Mittlerweile gibt es in Deutschland, bzw. in ganz Europa etliche Reitzentren, die diese Reitweise und diesen humanen Umgang mit Pferden lehren. Das Bundesausbildungszentrum für RAI Reiter befindet sich bei der Western City in Dasing bei Augsburg. HUFGEFLÜSTERTV berichtet hier gerne via Film und Videos von dieser besonderen pferdeschonenden Reitweise, die Fred Rai seinerzeit erfunden und weiterentwickelt hat. Es ist uns eine Ehre im Andenken an Fred, der auch HUFGEFLÜSTER zu Lebzeiten sehr geschätzt hat, seine Arbeit und sein Lebenswerk weiter unterstützen zu können...