Reitkurs mit Henning Daude in Ostfriesland in Leer bei Ride With A Smile

Reittraining mit Henning Daude: Zwei intensive Tage bei Ride With A Smile, T.Behrends Gölitz, Unterricht, Ausrüstung und Pension, in Ostfriesland in Leer beschäftigten mich das vergangene Wochenende. Von Reitern, die leicht aus der Puste kommen, über kranke Ponys, das horizontale Gewerbe bis zu (vermeintlichen) Problempferden - alles war dabei und wurde zum Thema gemacht. Fragen wie "Wodurch kann ich unerwünschten Galoppwechsel vermeiden?" "Wie reite ich schöne Traversalen?", wie erreiche ich eine bessere Anlehnung?" und nicht zuletzt "Warum regnet es in Ostfriesland und was haben die Flugzeuge damit zu tun?" wurden auf den Grund gegangen und hinreichend beantwortet...