NEUER PICKUP als Zugfahrzeug - Weltpremiere Mercedes-Benz X-Klasse in Kapstadt

Erlebe die Weltpremiere der Mercedes-Benz X-Klasse in Kapstadt live! Start des Livestreams ist ab Dienstag, 18. Juli um 19:14 (MESZ). Nach der Vorstellung der X-Klasse Konzeptfahrzeuge im vergangenen Jahr in Schweden steht jetzt die Serienversion in den Startlöchern. Die neue X-Klasse bereichert die bekannten Stärken eines Pick-ups um typische Mercedes-Benz Eigenschaften und vereint damit scheinbare Widersprüche: extreme Robustheit und progressives Design, eindrucksvolle Offroad-Fähigkeit und hohe Fahrdynamik auf der Straße, vorbildliche Funktionalität und stilvollen Komfort...