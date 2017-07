Reitkurs von und mit Henning Daude in Golßen auf der Chris Corner Ranch

Lehrgang mit Reiter und Pferdetrainer Henning Daude - Anfang des Jahres hatte ich angekündigt, dass 2018 - das Jahr Brandenburgs wird - zumindest was Henning-Kurse angeht: Und nun nach den "Kurs-Klassikern" beim Avena -western- Trainingszentrum, der Banti-Cow Ranch und dem Steinberghof Marxdorf sowie neuen Zielen bei der Reitanlage Gorden Geselle und dem Hof Burmester stand an den letzten beiden Tagen auch die Premiere im Spreewald bei der Chris Corner Ranch an. 13 Reiter, viele, viele Australian Shepards, tolle Versorgung, jede Menge Spaß, schweißtreibende Arbeit mit und an den Ponys und ein Petrus, der wohl auch ein Reiter ist; wie sonst hätte er das halbe Land in Gewitterwirren gestürzt, aber uns trockenen Hufes reiten lassen? Also nutzten wir den freundlichen Fingerzeig und machten uns an bessere Übergänge, verbesserten die Kontrolle über Hinter- und Vorderhand sowie die Nachgiebigkeit und übten, die Hilfen genauer und effizienter einzusetzen...