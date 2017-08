Reitkurs mit Henning Daude in Karlsruhe - Neu-Malsch - Trail & Reining Station 7

Reitkurs mit Reitlehrer Henning Daude in Neu-Malsch bei Trail & Reining Station 7 von Hannelore Will-Axtmann und Wolfgang Axtmann - In den vergangenen Jahren konnten wir in der Rheinebene bei den Sommerkursen auf der Trail & Reining Station 7 die flirrende Hitze kaum ertragen, aber dieses Jahr mussten wir uns dann ganz und zu 100% aufs Reiten konzentrieren, um die Nässe zu vergessen. Das Gebot der Stunde lautete: Vorbereitung! Für den einen Teil auf die bevorstehenden Turniere in BaWü und Kreuth, für die anderen auf den ersten Kurs am Heimatstall Ende des Jahres. So wurde gestoppt, gedreht, fliegend gewechselt, die Vorder- und die Hinterhand kontrolliert, am Extended Trot gearbeitet und als Dessert ging es noch mit den Hufen zwischen die Stangen. Da war der Regen ganz schnell vergessen...