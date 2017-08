Pferdetrainerin Maksida Vogt: in diesem Video beantworte ich ein paar Fragen über "falsche" Pferde in unserem Leben, wie man damit umgehen kann, wenn man das Gefühl hat, das Pferd ist in den Menschen nicht interessiert. Kann man eine Partnerschaft mit jedem Pferd haben oder nur mit den "Seelenpferden"? Das Training auf der Basis des freien Willens mit den jungen Pferden, wie bringt man ihnen Hufpflege bei?...