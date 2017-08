Reiterurlaub und Ponyreiten am Ferienhof und Reiterhof Suassbauer der Familie Linortner in St. Wolfgang am schönen Wolfgangsee in Österreich. "Auf dem Rücken der Pferde, liegt das Glück dieser Erde - Mhhhh, ob Reitexpertin Susanne hier wohl recht hat? Seit 2008 bin ich auf keinem Pferd mehr gesessen und mein Respekt gegenüber diesen Tieren ist groß. Nun ist es so weit und ich darf mit Jungbäuerin Susanne einen Ausritt wagen", so eine Reiterin auf dem Hof...