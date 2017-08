Reitkurs in Gießen mit Henning Daude im Reit- und Fahrverein Schöffengrund-Schwalbach

Anzeige - Lehrgang mit Reitlehrer Henning Daude als ein länderübergreifendes Wochenende zum Start der Kurs-Tage in Hessen! Beim Reit- und Fahrverein Schwalbach in Mittel-Hessen reisten sogar inzwischen liebgewordene Teilnehmer aus der Aachener Region an. So ließen wir uns nicht lumpen und machten uns mit viel Freude und bei bester Verpflegung ans Werk bei einem der Klassiker in meinem jährlichen Kalender, denn wichtige Fragen galt es zu klären: "Wie kommuniziere ich besser mit meinem Pferd?". "Warum sollte ich das Gewesene nicht in den Vordergrund stellen?". Wie bekomme ich mein Pferd besser an die Kreuz- und Schenkelhilfe?" und schließlich "Wie kann ich im wahrsten Sinne des Wortes loslassen, ohne die Kontrolle zu verlieren?"...