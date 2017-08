Pferdewebstar Foxy andCare: "ich teste die 2500 Freedom Trense von @Stübben!"

Pferdewebstar Foxy andCare testet den TRENSENZAUM 2500 FREEDOM von Stübben - der einzigartige Stübben Trensenzaum Freedom berücksichtigt die Anatomie und Biomechanik Ihres Pferdes.ich wollte schon immer mal die Freedom Trense von Stübben testen und habe jetzt die Möglichkeit bekommen sie zu testen! Ich muss sagen, das ich die Trense auf einigen Pferden nicht schön fand... aber mich bei Foxy um so mehr in das Aussehen der Trense verliebt habe - Vielen Dank an die Firma Stübben, das ich diese wunderbare Trense testen darf ! Ich bin jetzt schon nach ein mal reiten echt begeistert...