Anzeige - so schnell kann es gehen - vor einem Reitunfall ist kein Reiter und auch keine Reiterin wirklich sicher! Die Frage ist, wie man damit umgeht und wie man am Besten, schnell und nachhaltig wieder gesund wird - Kirsten Bendel ist es so gegangen und sie hat für sich einen erstaunlichen Weg durchschritten, bis hin zu einer lukrativen Selbstständigkeit...