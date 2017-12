Von "unberührbar" zur Freiarbeit - das Video Taming a wild horse aus Kalifornien

MyWildHorse zeigt: Maila ist ein Wow, sie ist das erste Pferd, das mir gezeigt hat, was es heißt, ein Pferd berühren zu dürfen, oder gar ein Halfter anzulegen. Mein Bewusstsein hat sich in dieser Hinsicht verändert - es ist ein echtes Geschenk von unseren Pferden, sich zu uns so zu öffnen. Mit der Energie und dem Körper bewusst umzugehen, geduldig zu sein und 100 % im Hier und Jetzt zu sein sind drei Punkte, die ich besonders von diesem Pferd mitnehmen kann und das ist auch ein Grund, warum ich das Video mit Dir hier teile - um auch Dein Bewusstsein zu schärfen...