Anzeige - Sheron Adam in Aschheim bei München und ihr Reitsimulator "Sir Wilson", wie sie ihn nennt - hier ist ein Test dazu von Pferdewebstar und Pferdetrainerin Sandra Fencl - wie man auf die Idee kommt sich so ein Simulatorpferd zu kaufen und welche tragische aber auch motivierende persönliche Geschichte dahinter steckt, erfährst Du in diesem Video...