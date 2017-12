Anzeige - ein Urgestein in der Kombiwelt und in Zeiten des SUV-Booms erfrischend bodenständig: Der Ford Mondeo Turnier fährt zum Einzeltest vor. Es gibt auf rund 4,90 Meter Länge vielseitig nutzbaren Platz. Alexander Bloch findet heraus, was alles in den Kofferraum passt und wie sich der praktische Alltagsbegleiter fährt. Die gebremste Anhängelast liegt je nach Motorisierung bei bis zu 2 Tonnen...