Reitkurs mit Trainer Henning Daude in Ettenheim im Reit-und Fahrverein St. Landelin Altdorf e.V

Anzeige - ein gelungener Lehrgang mit Reittrainer Henning Daude - Video wie gehabt mit Supersound - Viel Spaß hatten wir beim allerersten Lehrgang beim "Reit- und Fahrverein St. Landelin" im Breisgau. In der weihnachtlich geschmückten Reithalle versammelten sich einige bekannte und viele neue Gesichter, um mit ganz unterschiedlichen Belangen an sich und ihren Vierbeinern zu arbeiten. Schuler- und Hinterhandkontrolle stand dabei ebenso auf dem Plan wie Vorübungen zum Galoppwechsel, Verbesserung der Hinterhandaktivität und Arbeiten an der Nachgiebigkeit...