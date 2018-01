Aus dem Leben eines Taugenichts - Auf Tour mit dem Packpferd

Gefühlvoller Film mit bester Musik und einer selbst erlebten Story - ein Leben außerhalb der Norm. In Anlehnung an die gleichnamige Novelle (Aus dem Leben eines Taugenichts) des Romantikers Joseph von Eichendorff. Die Geschichte eines Träumers der sein Leben und seine Abenteuer abseits von Mainstream, Trends und gesellschaftlichen Abhängigkeiten selbst definiert. Mit Rückblick auf die neun Wochen Tour im Spätsommer und Herbst 2016, habe ich meine Eindrücke und Gedanken in diesem ersten Video verarbeitet. Geplant war eine Reise nach Frankreich in die Pyrenäen.Die Tour habe ich kurz vor Grenoble abgebrochen, da das Maultier im Verkehr nicht die nötige Wesensstärke hatte und somit zu einer Gefahr wurde. Die Tour ist aber nicht zu Ende und geht demnächst mit anderen Tieren weiter...