Pferdehaltung - Keine Heulage für die Pferde

Anzeige - so viele Erkrankungen bei den Pferden kommen von siliertem Futter, wie Heulage. Solche Krankheiten wie COPD, Kotwasser, Durchfall, unnatürliche Verwurmung, Stoffwechselprobleme - sind ein Resultat von falscher Fütterung und Haltung der Pferde, allen voran schlechtes Heu und Heulage. Sie übersäuern das Pferd, greifen die Atemwege an, zerstören das Darmmilieu - für die meisten Pferdehalter unsichtbar und auf längere Zeit. Die gesundheitliche Schäden die dadurch entstehen, sind enorm und sehr schwierig zu behandeln. In diesem Video spreche ich die Sachen an, die man dem Pferde auf keinen Fall geben sollte...