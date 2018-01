Ratgeber - in diesem Video geht es um die Haustierhaltung in Mietwohnungen. -Welche Tiere darf ich ohne Genehmigung halten? -Welche Rechte als Mieter habe ich und mein Vermieter? -Zählen Katzen zu Kleintieren? Für welche Tiere benötige ich eine Genehmigung? -Wie kann ich meinen Vermieter vielleicht doch überreden? -Was ist bei der Wohnungssuche mit Tieren zu beachten? Diese und noch viele weitere Fragen kläre ich im heutigen Video...