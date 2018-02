Anzeige - Pferdefachfrau Maksida Vogt erklärt - So viele Menschen glauben daran, dass die Fruktane im Gras, die Weide oder zu viel Futter für die Hufrehe verantwortlich ist. So viele Pferde sind sinnlos im Futter begrenzt, sie hungern jahrelang nach den, für sie lebenswichtigen Nährstoffen obwohl alle diese falsche Thesen schon lange widerlegt sind. In diesem Video gebe ich Tipps für gesunde Hufe und nach was man schauen sollte, damit keine Hufrehe ausbricht...