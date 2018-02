Pferdegesundheit - Meine Erfahrungen mit der Faszienrolle

Anzeige - Sandra ́s Western Horse World Channel berichtet - da unter meinem letzten Weekly Vlog der Wunsch geäußert wurde, dass die ich doch gerne mal über die Faszienrolle berichten solle, habe ich das natürlich gerne für Euch in Angriff genommen. Heraus gekommen ist ein Video, in dem ich Euch zeigen möchte, wie ich die Faszienrolle bei meinen Pferden anwende und was ich persönlich für Eindrücke währenddessen erhalten habe. Bitte denkt dran, dass ich keine ausgebildete Osteopathin oder Physiotherapeutin für Pferde bin. Ich richte mich bei der Anwedung der Rolle nach den Dingen, die ich von der Osteopathin meiner Pferde bezüglich Massage gelernt habe und danach, was mir beim Beratungsgespräch beim Kauf der Rolle empfohlen wurde. Bei Problemen ersetzt diese Rolle natürlich keine fachmännische Behandlung...