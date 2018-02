Anzeige - DS7 Crossback heißt der neuste Vertreter der im erfolgreichen Fluss der SUVs schwimmen will. Ein Auftritt auf französische Art in einer Klasse die schon besetzt scheint. Kommt der neue gegen die etablierte Konkurrenz an? Die gebremste Anhängelast vor dem Pferdeanhänger geht bis zu 1,85 Tonnen, ist zar etwas knapp, liegt aber am derzeit nur lieferbaren Vorderradantrieb - doch nächstes Jahr wir weiter aufgerüstet...