Wer auf der Suche nach einem Hund ist, den führt der Weg auch meistens ins Tierheim. Das in München geht jetzt neue Wege, so dass man sich schon vorab ein Bild machen kann von möglichen Kandidaten. Coole Videos sind das mit cooler Musik, aber wie läufts, kommen so tatsächlich mehr Vierbeiner an den Mann oder an die Frau...