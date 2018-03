Kia Sorento 2.2 CRDi 2018 AWD AT GT-Line - Zugfahrzeug Kaufberatung

Anzeige - Am 19.02.2018 haben wir diese Ausfahrt.tv - Kaufberatung zum 2018 Kia Sorento 2.2 CRDi AWD AT GT-Line (GTL) abgedreht, den wir für ein paar Tage in Bielefeld als Testfahrzeug hatten - die gebremste Anhängelast liegt bei bis zu 2,5 Tonnen vor dem Pferdeanhänger...