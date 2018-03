Familien-Urlaub am Pferde Bio Bauernhof Seidl in Kärnten, Österreich

Anzeige - Urlaub am Pferde Bio Bauernhof Seidl von Familie Konrad und Karin Schabus in Bad Kleinkirchheim und die Geschichte von einer Frau, die auszog, um ihren Traum zu leben. Karin Schabus wollte schon immer Bäuerin werden. Das mag nun an dieser Stelle vielleicht etwas klischeehaft anmuten, ist es aber ganz und gar nicht. Vielmehr geht es um einen Lebenstraum, der Wirklichkeit wurde. Gelungen ist ihr dieser am Biohof Seidl...