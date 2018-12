Rudolf G. Binding - Reitvorschrift für eine Geliebte

Webstarchannel lisafeischl - Binding, der in seiner Autobiographie „Erlebtes Leben“ (1928) über sich selbst und seine Zeit Aufschluss gibt, studierte u. a. in Tübingen und Heidelberg ohne innere Berufung Jura, später in Berlin Medizin; dann beendete er, auch hier keine Befriedigung findend, sein Studium. Die folgende Zeit bis 1907 ist gekennzeichnet durch ein Sichtreibenlassen ohne eigentlichen Beruf und ohne die Möglichkeit, dem Leben wirklich Sinn und Inhalt zu geben. B. handelte mit englischen Vollblütern, bestritt selbst in England Pferderennen und lernte das Pferd als den großen Lehrmeister in der Beherrschung der eigenen Persönlichkeit schätzen. In Kassel diente B. freiwillig und wurde Reserveoffizier eines sächsischen Husarenregiments. Der erste Weltkrieg, den er als Kavallerie-Rittmeister im Westen mitmachte, brachte ihm die Bestätigung seiner Anschauung, dass erst im Äußersten der ganz auf sich allein gestellte Mensch zu einer ehrlichen Einstellung zu den Dingen und zu sich selbst gelange. 1928 erhielt er die silberne Medaille der Amsterdamer Olympiade für die 1924 erschienene „Reitvorschrift für eine Geliebte“...