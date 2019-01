CAVALLUNA - Welt der Fantasie - die Tour 2018/2019

Anzeige - Die beliebteste Pferdeshow Europas Wir veranstalten in 15-jähriger Tradition Shows mit Pferden – bestimmt erinnert ihr euch noch gut an unsere Produktionen „Im Bann des Spiegels“, „Cinema of Dreams“ und zuletzt an unsere beliebteste und erfolgreichste Show, „Gefährten des Lichts“. Wir, das sind natürlich auch die bei unseren Fans seit Jahren so beliebten Reiter und ihre Pferde, viele von ihnen gehören sogar schon seit über 10 Jahren fest dazu: Beispielsweise das portugiesische Team um Luis Valença, das spanische Team von Sebastián Fernández, die Trickreiter der Equipe Hasta Luego oder auch die spektakuläre Ungarische Post von Laury Tisseur und der Pferdeflüsterer und Freiheitskünstler Bartolo Messina. Das einzige, was sich nun geändert hat, ist der Name – denn wir sind jetzt CAVALLUNA...