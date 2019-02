Skoda Kamiq 2019 - Vorstellung und Fakten - das neue SUV von Skoda!

Anzeige - Skoda bringt das dritte SUV-Modell in Europa auf die Straße. Darf ich vorstellen? Das ist der neue Skoda Kamiq… Der Name KAMIQ stammt aus der Sprache der Inuit und steht für etwas, was perfekt passen soll, ob der Kamiq perfekt zu mir und meinen Anforderungsprofil passt? Das testen wir jetzt...