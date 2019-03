5 Gründe, warum auch DU die Serie Bojack Horseman ansehen solltest!

Darum solltest du Bojack Horseman gucken - hier die 5 Gründe - Trickserien für Erwachsene gibt es so einige. Ob Simpsons, Family Guy oder South Park - auch die reiferen unter uns brauchen den Animationsspaß. Doch keine Serie hebt sich so vom Status Quo ab, wie Bojack Horseman. Die Netflix-show über ein depressives Pferd hat nämlich so viel mehr zu bieten, als man denkt. Daher geben wir euch heute 5 Gründe, warum ihr Bojack Horseman gucken solltet...