Gut Aiderbichl - Michael Aufhauser spricht über Tierschutz

Anzeige - Michael Aufhauser, der Gründer von Gut Aiderbichl, dem heute größten Gnadenhofverbund Europas, hatte die Gabe mit wenigen Sätzen komplexe Sachverhalte direkt auf den Punkt zu bringen. Wer ihm zuhören durfte, hatte sofort begriffen, worum es bei Gut Aiderbichl geht und „warum wir das tun, was wir tun“. Und wer ihn inmitten unserer bunten Schar an geretteten Tiere erlebte, sah sofort, dass jedes seiner Worte immer von Herzen kam. Wenn Michael Aufhauser erklärte, dass jedes einzelne Leben einen unschätzbaren Wert hat, dann zweifelte niemand daran, dass er das auch genau so meinte. Mehr noch, dann spürte jeder Anwesende, dass es nur so und nicht anders sein kann..

