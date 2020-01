voiceovercars.com - Opel Insignia GSi 2020 als Zugfahrzeug - 10 Fakten

Anzeige - der neue Opel Insignia 2020 feiert seine Weltpremiere in Belgien. Ab Februar bereits in Deutschland bestellbar und neben dem Facelift von der Limousine (Grand Sport) und dem Kombi (Sports Tourer) gibt es in Brüssel nun auc den GSi zu sehen. Unter der Haube ein 230 PS also 169 kW starker 2.0 Liter Turbo-Benziner - die gebremste Anhängelast vor dem Pferdeanhänger geht bis 2,2 Tonnen...