Weltumreiter Manfred Schulze "Eine Landratte möchte Seemann werden" Hörbuch Sequenz 1

Anzeige - Weltumreiter Manfred Schulze: mit einzelnen Hörproben aus den von mir veröffentlichten Hörbüchern möchte ich all jenen, die in diesen schweren Zeiten um Corona quälende Stunden in den Wohnungen verbringen müssen, hoffentlich ein wenig die Zeit vertreiben. Beginnen will ich mit einer Sequenz aus dem Hörbuch "Eine Landratte möchte Seemann werden" -Sein Hunger nach Abenteuern führen ihn beinah ins nasse Grab...