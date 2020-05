Der Panda für den Pferdestall - jetzt NEU - Fit für die Zukunft?

Anzeige - Fiat macht seine Modelle Panda und 500 fit für die Zukunft. Was der neue Panda SUV so alles so drauf haben, seht ihr im Video von Motorvision - die Pferdemädchen werden ihn jedenfalls lieben für die Fahrt zum Pferdestall - als Zugfahrzeug vor dem Pferdeanhänger ist der kleine, schicke Wagen ja eh nicht gedacht...