FN - Das Ernährungsverhalten des Pferdes und die Bedeutung für Haltung und Gesundheit

Keine langen Fresspausen! Der Verdauungstrakt des Pferdes ist darauf ausgelegt, den ganzen Tag Futter aufzunehmen. Ist der Magen länger als vier Stunden ohne Beschäftigung, greift die fortwährend produzierte Magensäure die Schleimhaut an. Welche Anforderungen sich aus dem Ernährungsverhalten des Pferdes an seine Haltung ergeben und warum viel Raufutter in der Pferdefütterung ein absolutes Muss ist, erklären wir euch im Film...