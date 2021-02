Das Ruheverhalten des Pferdes und die Bedeutung für Haltung und Gesundheit

Ein Pferd schläft im Schnitt drei bis fünf Stunden pro Tag, ein bis drei Stunden davon liegend. Hinzu kommen, je nach Tagesablauf, weitere Ruhephasen. Nur in der gestreckten Seitenlage erfolgen die besonders erholsamen Tiefschlafphasen, in denen Kreislauf und Atmung zurückgefahren sind und das Pferd die Augen geschlossen hält. Welche Anforderungen sich aus dem Ruheverhalten des Pferdes an die Boxengröße und Liegefläche ergeben und was passieren kann, wenn das Pferd nicht zur Ruhe kommt, erklärt der Film...