Herzenssache Pferd aufschlussreich - das Online-Seminar mit Heidrun Hafen rund um Zirkuslektionen

Was sind Zirkuslektionen und welche gibt es? Was bringen Zirkuslektionen heute? 12:30 Frage: gibt es Übungen, die man mit einem bestimmten Pferdetyp nicht machen soll? 16:35 Was lernt das Pferd ausser den Lektionen durch Zirkuslektionen? 30:31 Welche Voraussetzungen sollten gegeben sein? 34:40 Frage zu einer schwierigen Situation - wie kann ich meinem Pferd sagen, dass ich etwas nicht möchte 42:10 Welche Gedanken sich der Mensch vorher machen sollte 48:20 Wie machen wir das mit den Zirkuslektionen? Extinisische und intrinsische Motivation 50:55 Futterlob? 55:00 Belohnung durch gemeinsame Entspannung 57:00 Frage zu übermotiviertem Pony 1:01:00 Wie schaffe ich Motivation, Klarheit und Ruhe? 1:06:00 Frage zu zurückhaltenden Pferden 1:14:21 Frage zum Podest und zum absteigen davon 1:19:30 Frage zum Apportieren 1:23:45 Heidruns Buch "Alles Zirkus?!"...