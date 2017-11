11.11.17 + 12.11.17 - Neuendettelsau - Einladung zum Wochenendkurs mit Peter Daxer

Einladung zum Wochenendkurs mit Peter Daxer am 11./ 12.11. 2017

„Was ist zu tun, dass mir mein Pferd mehr Vertrauen schenkt und besser versteht was ich von ihm möchte. Beidseitiges Vertrauen als Fundament für Freude und Leistungsbereitschaft. Klarheit beginnt mit deinem Denken!“ Peter Daxer und sein Anliegen an die Pferdewelt: Pferdeflüsterer ein mittlerweile oft zitiertes Schlagwort, beschreibt nur zum Teil seine Arbeit, ja seine Passion. Türöffner oder Wegbegleiter für eine andere Sicht oder Umgangsweise, trifft es sogar noch besser. Denn längst ist es für Peter Daxer Realität, dass Mensch und Pferd in Verbindung stehen und als Einheit gesehen werden müssen. Nur das Pferd auszubilden und den Menschen zu Konditionieren ist schlicht und ergreifend oberflächlich und zu wenig. Herz, Bauchgefühl oder der sogenannte Spirit sind beim Umgang mit dem Pferd das Wesentliche. Unabhängig ob im Sport oder in der Freizeit. Ruhe, Toleranz und sehr viel Verständnis runden das Ganze ab. Unsere ureigene Angst und auch das Ego lassen diese Verbindung zwischen Pferd und Mensch nur bedingt entstehen. Unterdrückung, Dominanz und das Zufügen von Schmerz zerstört die von uns so oft erwünschte Beziehung. Wir alle sind aufgefordert umzudenken! Deshalb ist es wichtiger mehr Zeit in die Beziehung seines Pferdes zu investieren, als in die Erziehung und deren Ziele die wir zu erwarten hoffen. Mehr Freiraum für Pferd und Mensch. Angst, Kontrolle und Dominanz sind Schnee von gestern, Anerkennung, Motivation, Feingefühl und Respekt mit viel Spiel und Freude sind der Weg von Morgen. Da dies auch ein zentrales, zwischenmenschliches Kernthema in unserer Gesellschaft ist, erleben Sie, wie immer mehr Menschen durch zu viel Druck und Überbelastung durch Krankheiten wie Burnout oder Traumen aussteigen. Diese ist mittlerweile nicht nur Managern vorbehalten, sondern finden wir bereits auch bei Kindern, Jugendlichen, Frauen und viele mehr. Durch die Ihnen bekannten Worte:“ Größer, Weiter, Schneller und Besser, erkennen auch Sie, dass das Laufband des Lebens bei Ihnen ebenso ihre Tribute einfordert. Aus dieser Tatsache heraus ist es mir klargeworden, dass der Mensch so wie er ist und was er ausstrahlt eine ebenso große Rolle im Umgang mit Pferden spielt. Erst wenn wir uns auf den Weg begeben und uns hinterfragen, warum wir so denken oder handeln beginnen wir an unseren Erkenntnissen zu wachsen und erkennen immer mehr, wer wir wirklich sind. Das ist für mich der Fokus in die echte und ehrliche Beziehung. Dabei ist es unwesentlich ob es sich um unseren Partner, Mitarbeiter, Pferd, Hund usw. handelt. Meine Berufung ist es, Ihnen diesen Weg durch meine Vorträge und Seminare aufzuzeigen. Wie schnell und in welchem Umfang dies geschieht, bestimmt jeder von Ihnen selbst. Weitere Infos unter: www.peterdaxer.de Organisatorisches: Teilnehmer 8 – 12 Personen, vorauss. Ablauf: Samstag 8 - 17 Uhr, Sonntag 8 - 17 Uhr. Start ist Samstag 8:00 bei einem gemeinsamen Frühstück in der Wirtschaft mit einer Vorstellrunde in der jeder Teilnehmer beschreiben darf, was er gerne bei seinem Pferd verändert haben möchte. Halfter mit Seil/Strick werden für das Pferd benötigt. Durch hinterfragen der Situationen wird eindeutig klar, dass eine Veränderung nur möglich ist, wenn wir die Ursachen verstehen, was der eigentliche Grund des Pferdeverhaltens ist. Druck und Dominanz sind kontraproduktiv für jegliche Beziehung. Die Teilnehmer lernen verstehen, dass mit mehr Zeit, einem klaren Gedanken und natürlich mit mehr Gefühl mehr zu erreichen ist. Im Vordergrund steht natürlich auch die Gesunderhaltung von Pferd und Reiter. Anerkennung, Motivation mit viel Spaß und Spiel erleichtern das Lernen. Weg von Druck, Dominanz und Kontrolle. Eine große Bedeutung hat das Körperbewusstsein. Hier werden wir eine Vielzahl von Übungen machen, die sich für das Pferd und den Menschen positiv in ihrer Fortbildung auswirkt. Es werden 2 schöne und lustige Tage ohne Stress, inkl. Pausen. Verpflegung ist von jedem Teilnehmer/ Zuschauer selbst zu organisieren, kann aber auch in der Wirtschaft bestellt werden und ist nicht in der Seminargebühr enthalten.

Die Seminargebühr beträgt 200,- € pro Person für beide Tage. Zuschauer sind herzlich erwünscht und für 50,- € an beiden Tagen live dabei - außer am Pferd. Die gesamte Kursgebühr muss bis 2.11.17 bei Moni in bar eingegangen sein. Schulpferde können für den Kurs separat bei Moni gemietet werden. Anmeldung: Nur über Peters Seminaranmeldeformulare, die in der Wirtschaft bei Lina & Moni bereit liegen. Bei Abgabe der Anmeldung bei Lina & Moni ist eine Anzahlung von mind. 50,- € in bar zu leisten. Durch die Seminaranmeldung wird ein Platz verbindlich reserviert. Wird diese Reservierung nicht angetreten, besteht die Möglichkeit eine Ersatzperson zu benennen oder der gesamte Betrag ist zu entrichten. Wir behalten uns vor den Kurs bei nicht erreichter Mindestteilnehmerzahl abzusagen, bzw. zu verschieben. Anmeldeschluss ist der 27.10.17