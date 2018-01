12.1.2018 - Penny Royal - Bluegrass Formation im Riemers in München Riem

Penny Royal - die neue Bluegrass Formation im Riemers in München Riem direkt bei der Galopprennbahn - Countrymusic, Bluegrass and more

Penny Royal - die neue Bluegrass Formation um den Profi Musiker und Mandolinvirtuosen Rupert Paulik tritt auf im Riemer's in München Riem direkt an der Galopprennbahn - besser geht es nicht - feines Essen in Country Atmosphäre bei bester live Musik mit guter Laune - so macht das Leben Spaß...

Mit ideeller Unterstützung von: