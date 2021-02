8.5.21 natur-wissen Seminar: Die Macht der Präsenz 1 - das Hier und Jetzt erleben!

natur-wissen Seminar: Die Macht der Präsenz 1 - das Hier und Jetzt erleben!

Um unser Leben positiv und mit Leichtigkeit meistern zu können, brauchen wir eine starke Präsenz im Hier und Jetzt. Wie wir unsere eigene Präsenz verbessern können, erfahren und erleben wir in diesem Workshop. Pferde haben die Fähigkeit unsere Emotionen sofort zu spiegeln und können uns somit dabei helfen unsere eigene Präsenz zu erleben und damit zu stärken. In diesem Workshop erfahren Sie außerdem, welche Blockaden oder erlernte Muster Sie daran hindern, Ihre Präsenz und damit sich selbst voll zu entfalten. Außerdem wird erarbeitet, wie wir diese Botschaft positiv für unsere weitere persönliche und berufliche Entwicklung nutzen können. Ein spannender Tages-Workshop in herrlicher Natur, der den idealen Raum bietet präsent zu sein.