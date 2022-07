Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Die neue Show CAVALLUNA – „Geheimnis der Ewigkeit“ verspricht wieder höchste Reitkunst, überwältigende Schaubilder und gefühlvolle Musik – all das eingebettet in eine fantastische Geschichte. Mamey, die schöne Tochter eines geheimnisvollen Stammes macht sich auf den weiten Weg durch Mittelamerika, um den Stein der Ewigkeit zu seinen wahren Besitzern, ihrem Volk, zurückzubringen. Auf ihrer Reise begegnet sie dem Bauernjungen Joaquim, der die gleiche Mission wie sie verfolgt – und so begeben sich beide auf ein spannendes Abenteuer. Werden sie es schaffen, das „Geheimnis der Ewigkeit“ zu lüften?

Veranstalter: Apassionata World GmbH

Website: https://www.cavalluna.com/

