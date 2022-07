CAVALLUNA Kids – „Eine Show steht Kopf!“

Die neue Open-Air-Sommershow in München

CAVALLUNA ist zurück in München und das mit einer noch nie dagewesenen Open-Air-Show! Gespickt mit viel Humor, faszinierender Reiteinlagen, bunten Kostümen, mitreißender Showmusik und in sommerlicher Atmosphäre präsentiert Europas beliebteste Pferdeshow auf dem Gelände des CAVALLUNA Parks in München-Fröttmaning ein auf Familien zugeschnittenes Programm: „Eine Show steht Kopf!“

Informationen und Tickets zur Show gibt es unter: www.cavalluna.com

oder unter 01806 – 73 33 33 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen)

04.09.2022 So., 16:00 Uhr - 18:30 Uhr

Veranstalter: Apassionata World GmbH