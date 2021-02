Frauentagsritt mit Sektpause

Frauentagsritt am 08. März 2021

Nehmen Sie teil an einem Ausritt der besonderen Art. Genießen Sie an diesem Tag auf dem Rücken eines Pferdes einen Ritt entlang der Ostseeküste und lassen sich mit einem Gläschen Sekt am Strand verwöhnen.



Auch die Kinder dürfen an diesem Ausritt teilnehmen und können dann am Strand ein Gläschen Kindersekt genießen.

Den Frauentagsausritt gibt es sowohl auf unserem Erlebnisreiterhof in Hirschburg als auch auf unserem Reiterhof in Barth.

Melden Sie sich an:

Mail: info@bernsteinreiter.de

Tel.: +49 174 / 853 08 42

Webseite:

https://www.bernsteinreiter.de/

https://www.bernsteinreiter-barth.de/