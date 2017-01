Führungskräfte Training mit Pferden - Aufrichtigkeit, Klarheit und Innere Führung

Führungskräfte - Training mit Pferden mit Pferdeflüsterer Peter Daxer

- Aufrichtigkeit - Klarheit und Innere Führung

mit anschließendem Coaching & Reflektion der jeweiligen Situation

Interaktion zwischen Pferd & Mensch

5. Februar von 10 - 12 Uhr

Eckhof II, Kleinberghofen bei Dachau im Großraum München

http://reitstall-dachau.de

Info zu Seminar:

Körpersprache

Die klarste und wohl ehrlichste Sprache der Welt, die von Jedem und überall gelesen wird. Es ist ein goldener Schlüssel für Ihre Klarheit, ihren Erfolg und Ihre Gesundheit.

Da Pferde seit ca. 60 Millionen Jahren als Herdentiere die wahrsten Überlebenskünstler sind, verfügen sie über eine ganz besonders ausgeprägte Wahrnehmung und Klarheit. Sie lesen uns an unserer Körpersprache und den unbewussten Signalen von Mimik und Gestik. Ja sie können sogar unsere innere An- und Entspannung fühlen. Durch ihr klares und unmittelbares Verhalten helfen sie Ihnen zu erfahren, was Ihr Körper wirklich signalisiert und welche Situation dadurch oft unbewusst auslöst werden. Dieses Feedback macht diese Begegnung mit dem Pferd so wertvoll, da es ein ehrlicher Spiegel Ihrer selbst selbst ist.

Der Ursprung unserer Körpersprache sind unsere Gefühle die Freude, Spaß, Angst oder Aggression 1:1 wiederspiegeln. Da unser Körper 1000-mal schneller reagiert als wir denken können, nimmt Ihr Gegenüber wahr, ob Sie es aufrichtig, ehrlich und von Herzen meinen, was Sie sagen und tun. Es spiegelt Sie ganz einfach wie Sie heute fühlen und denken.

Durch dieses Seminar wird Ihnen bewusst, wie sensibel Sie Ihr Gegenüber wahrnimmt und liest. Aufrichtigkeit, Klarheit und Wahrheit bekommt einen anderen, neuen Stellenwert.

Durch dieses Erlebnis mit dem Pferd, verstehst du Verhaltensweisen dir gegenüber in der Partnerschaft, der Familie und im Beruf.

Leadership Training

Entdecke deine Aufrichtigkeit und innere Führung.

Führung entsteht durch Klarheit und, wie ich es sage, der "Inneren Führung". Sie entsteht durch Aufrichtigkeit und Ihrem Selbstwert. Pferde lassen sich durch Äußerlichkeiten wie Titel, Auto, Bekleidung oder teure Uhren nicht beeinflussen. Hierbei spielt die Klarheit und Authenzität, die Sie verkörpern, eine wesentliche Rolle um als Führungsperson respektiert und anerkannt zu sein.

Diese Begegnung mit dem Pferd wird Ihnen helfen, Ihre Führungsautorität als eine Fähigkeit zu entdecken, wie sie in Ihnen angelegt ist. Die Herausforderung liegt im Tun und nicht im Nachdenken, was richtig oder falsch ist. "Just do it !"

Teamwork Training

Hinter jedem erfolgreichen Unternehmen steht ein starkes und motiviertes Team.

Dies war schon der Leitspruch der Ritter der Tafelrunde und der Musketiere. Aufeinander vertrauen und die Anerkennung einer jeden Persönlichkeit hat oberste Priorität. Aus der Motivation, dem Teamgeist und dem zielorientierten Handeln wächst die Stärke in diesem Bündnis. Das Thema der eigenen Anerkennung in unserer Gesellschaft spiegelt oft das Bekannte "Größer, Weiter, Schneller und Besser" in Form von Mobbing wieder und schwächt das ganze Unternehmen. Aus meiner Sicht gibt es keine falsche Entscheidung, sondern immer eine Erkenntnis aus der Situation und einen neuen Lösungsweg. Daraus wächst eine gemeinsame Erfahrung die das Team immer noch mehr stärkt. So entsteht Teamgeist



Die Pferdeherde hat bis zum heutigen Tage nur durch dieses Zusammenspiel in der Herde überlebt und das seit immerhin ca. 60 Millionen Jahren.



Diese besondere Erfahrung im Umgang mit dem Pferd, wird für Sie eine wertvolle Bereicherung im Geschäfts- als auch Privatleben sein.



In diesem Seminar erleben Sie, dass die Stärke und das damit verbundene Überleben aus dem Miteinander entstehen.