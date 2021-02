Halloweenritt mit den Bernsteinreitern

Ausritt an Halloween entlang des Ostseestrandes für Kinder und Erwachsene.



Auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder unseren traditionellen abendlichen Halloweenritt entlang des Ostseestrandes. Am 31.10.2021 geht es vom Hof aus durch den "Gespensterwald" bis an den Strand. Junge und auch gerne ältere Reiter können hier in Ihrem Halloweenkostüm mal eine andere Art des Strandausrittes erleben und genießen.



Den Halloweenritt gibt es sowohl auf unserem Erlebnisreiterhof n Hirschburg als auch in Barth.



Wir treffen uns um 12:00 Uhr auf unserem Gelände.

Melden Sie sich an:

Mail: info@bernsteinreiter.de

Tel.: +49 174 / 853 08 42

Webseite: https://www.bernsteinreiter.de/