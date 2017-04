Ich bin es mir wert! Ein Seminar von und mit Pferdeflüsterer Peter Daxer

29./30. April 2017

Ich bin es mir Wert

Hören Sie endlich auf, an sich zu zweifeln. Sie sind perfekt, wertvoll und liebenswert, so wie Sie sind. Ich bitte Sie eindringlich, das zu begreifen und zuzulassen.

Dieses Programm, dass ihnen der Selbstwert genommen oder verändert wird, nimmt ihnen die Freude und Kraft am Leben. Sie denken, dass Sie sowieso alles falsch machen und genau das, ist so gewollt. Sie sollen unsicher sein und keine eigene Meinung mehr haben. Sie werden wie ein Stimmvieh von der linken auf die rechte Straßenseite getrieben und so kann ihnen alles als richtig verkauft werden. Ja es ist wie eine Vernebelungstaktik die Sie gefügig machen soll, sodass dieses gesellschaftliche System funktioniert. Da Sie bereits in der Kindheit ein braver Junge oder liebes Mädchen sein wollen das geliebt werden möchte, beginnen Sie sich da schon zu verbiegen und handeln sehr oft um des Friedens willen, auch wenn ihre Meinung oder Absicht eine andere ist. Das wird ihnen bereits schon in der Familie beigebracht, später im Kindergarten und dann in der Schule perfektioniert und konditioniert.

Dies sind Urteile, die man über sich selbst hat, die andere haben, oder von denen man glaubt, andere können sie über einen fällen. Fast jeder kennt die innere Stimme die sagt: „ Ich habe kein Recht, lieber schweigen, als etwas Dummes zu sagen,“ Ich bin nicht gut genug,“ Ich hab es nicht verdient“, „ Das ist nicht für mich, das ist für andere“, usw.

Dies ist die innere Stimme = ich – bin – schlechter – als andere, die sich hier meldet. Sie wird von der Quelle der Angst gespeist. Dieses antrainierte, programmierte Muster, das Sie sehr oft aus den Kindheitserfahrungen kennen, meldet sich bis zum heutigen Tag und sendet Impulse.

Es ist an der Zeit, dass Ihnen bewusst wird, woher diese Programmierungen kommen und wer sie bei Ihnen installiert hat. Durch Verstehen und Vergeben lösen Sie diese alten Dinge auf und Sie können Ihr Leben neu gestalten. Haben Sie den Mut und die Kraft, daran etwas ändern zu wollen. Warten Sie nicht darauf dass sich ihr Umfeld oder Andere ändern, sondern beginnen Sie selbst.

