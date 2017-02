Jahrestreffen der Huzulenfreunde

Vor zwanzig Jahren sind 'Huzulen' in Deutschland kaum noch bekannt gewesen. Das hat sich inzwischen geändert. Immer mehr Anhänger dieser alten Robust-Rasse gibt es bereits, und wer mit ihnen in engen Kontakt kam, weiß warum. Es ist noch nicht lange her, dass sich eine Interessen-Gemeinschaft gründete, die sich 'Freunde der Huzulen' nennt und einmal im Jahr zu einem fröhlichen Erfahrungsaustausch trifft.

Im Jahr 2017 ist es am Samstag, den 22. Juli, von 10:00 bis 20:00 Uhr in Brunnholz 1, 84152 Mengkofen.

Gastgeberin ist Heidi Rutkowski.