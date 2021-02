Kindertagsritt mit den Bernsteinreitern

Kindertagsausritt

Erlebe einen unvergesslichen Ritt auf Deinem Lieblingspony.



Am 01. Juni 2021 laden wir alle Kinder herzlich zu unserem Kindertagsausritt durch die Ostseelandschaft ein.



Der Ausritt findet sowohl auf unserem Erlebnisreiterhof in Hirschburg als auch auf unserem Erlebnisreiterhof in Barth statt.



Treffpunkt und Uhrzeit werden auf www.bernsteinreiter.de bekannt gegeben.

Zur Anmeldung kontaktieren Sie uns gern:

Mail: info@bernsteinreiter.de

Tel.: +49 174 / 853 08 42