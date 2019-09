Lizenzausbildung, Übungsleiter im Reitsport für Behinderte 2019

Seminar F 2, Schwerpunkt: Durchführung des Reitsports für Behinderte

Am 22. September 2019 findet in der in der Reitanlage Schloß Thurn in Heroldsbach das Seminar F 2 der Lizenzausbildung zum / zur Übungsleiter/in im Reitsport für Menschen mit Behinderung statt.

Schwerpunktthema ist "Die Durchführung des Reitsports für Behinderte" mit Lehr- und Unterrichtsproben.

Die Ausbildung umfasst insgesamt 7 Wochenendseminare mit unterschiedlichen Schwerpunkten und endet mit der Zertifizierung und Lizenz im Reitsport für Behinderte.

Weitere Informationen unter www.blv-therapeutisches-reiten.de